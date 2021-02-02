Исследование, опубликованное в медицинском журнале Anaesthesia и основанное на данных 43 тысяч случаев, показало падение смертности в тяжелых случаях, вызванных коронавирусом, с 60% на ранних стадиях пандемии до 42% к концу мая 2020 года и 36% к октябрю. Это касается больных, оказавшихся в реанимационных палатах.

Количество болеющих и переболевших Covid-19 перевалило за 100 миллионов, официально зарегистрированных смертей – два с четвертью миллиона. О спаде пандемии речь все еще не идет, так что число тех, кто столкнулся с болезнью, будет расти. Медики, как могут, борются с проблемой, и нельзя не отметить, что у них получается.

Этот успех напрямую связан с совершенствованием методов лечения и правильным подбором лекарственных препаратов.

Среди тех лекарств, которые воистину спасли десятки тысяч жизней, называют стероид дексаметазон, который применяют при затрудненном дыхании. Колхицин используют при воспалении легких. Это довольно дешевые и доступные лекарства.

Поскольку при воспалении легких возрастает риск тромбоза сосудов, в ход идет известный всем аспирин, разжижающий кровь. Американские врачи сейчас начали использовать в случаях средней тяжести в этих же целях гепарин, и это будто бы снижает необходимость перевода пациентов на интенсивную терапию.

При этом не надо забывать, что все равно нынешние методы лечения остаются в значительной степени экспериментальными и требует дальнейшей проверки и совершенствования.

Так, было много надежд на так называемые моноклональные антитела, препараты, созданные на основе антител, полученных от выздоровевших пациентов. С помощью такого средства очень быстро поставили на ноги, например, Дональда Трампа. Правда, это совсем недешевый метод лечения. А нынче еще выяснилось, что препараты, созданные против одного варианта коронавируса, не срабатывают против мутировавших вариантов. Это, кстати, то, чего боятся ученые при вакцинации.

Уже выделяют бразильскую и южноафриканскую мутации, а британская или, как ее еще называют, кентская, успела дать еще одну мутацию. Понятно, что на этом процесс эволюции вируса не прекратится, и вакцины, изготовленные против первоначальных вариантов, с течением времени будут все менее пригодны к новым. Чтобы пояснить, как это работает и почему не работает, вакцину сравнивают с отверткой, а вирус с шурупом. В какой-то момент отверстие на шурупе просто перестает совпадать с конфигурацией отвертки.

Так что процесс массового вакцинирования будет сопровождаться одновременной доработкой вакцин под новые мутации. И вполне вероятно, что вакцинация от коронавируса впредь станет ежегодной обязательной процедурой…