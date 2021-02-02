Кочарян и Саргсян провели переговоры с основными противниками Пашиняна

Второй и третий президенты Армении - Роберт Кочарян и Серж Саргсян, во вторник вечером провели встречу с лидерами оппозиционных сил из "Движения по спасению Родины".

Как сообщает газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники, встреча состоялась в офисе Вазгена Манукяна – единого кандидата в премьеры от оппозиции.

На ней, помимо Манукяна, присутствовали председатель партии "Отечество" Артур Ванецян, лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян и представитель верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Издание отмечает, что встреча в таком составе была еще и в декабре прошлого года.