Пресс-секретарь Эрдогана обсудил Карабах с советником Байдена

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает «Анадолу».

Обсуждены отношения Турции и США, ситуация в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье, на Кипре, в Афганистане, Нагорном Карабахом, а также борьба с пандемией COVID-19 и глобальным изменением климата.

В ходе беседы выражено стремление к выработке модели прочных, долгосрочных и конструктивных отношений между двумя странами на предстоящий период.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости укрепления альянса НАТО и осуществления шагов для укрепления регионального и глобального мира и стабильности.