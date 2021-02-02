Левон Аронян отказывается выступать за Армению

Армянские СМИ распространили информацию о том, что сильнейший гроссмейстер страны Левон Аронян больше не хочет выступать под флагом Армении и планирует в дальнейшем играть за сборную США.

Сообщается, что Аронян подумывал об этом в последние два года, после того, как к власти в Армении пришел Никол Пашинян. Якобы премьер-министр пообещал ведущему шахматисту страны решить вопрос с приобретением сверхмощного компьютера и финансированием личного тренера, чтобы Левон мог хорошо подготовиться к турниру претендентов, но не выполнил своего обещания, чем сильно обидел Ароняна.

Шахматист мечтает выиграть титул чемпиона мира, а для этого ему необходимы соответствующие условия. И Аронян считает, что их ему создадут в США, хотя сам живет в Берлине, а также имеет дом в Испании.

Также стоит добавить, что сборная США по шахматам – это интернациональная команда, в которую входят наполовину японец Хикару Накамура, итальянец Фабиано Каруана, филиппинец Уэсли Со.

Напомним, 2021-й год начался для Ароняна поражением от Теймура Раджабова в финальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters. Армянский шахматист уступил азербайджанскому гроссмейстеру дважды – 1,5:2,5 и 1:2.