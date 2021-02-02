Авианосец Nimitz покидает Ближний Восток

Атомный авианосец американских ВМС Nimitz покидает Ближний Восток и направляется в Индо-Тихоокеанский регион. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Пентагона.

"Авианосная группа во главе с авианосцем Nimitz покидает зону ответственности Центрального командования [Вооруженных сил США] и направляется в регион ответственности Индо-Тихоокеанского командования", - говорится в сообщении. Как пояснили в Пентагоне, это означает, что "в зоне ответственности Центрального командования нет американских авианосцев".

В свою очередь, помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби отметил, что, по мнению главы американского военного ведомства Ллойда Остина, у США есть "надежное присутствие на Ближнем Востоке". "Американские военнослужащие базируются во многих странах Персидского залива, и [в регионе] более чем достаточно сил ВВС для противостояния любому противнику", - пояснили в пресс-службе Пентагона.

В начале января прежняя администрация США приняла решение оставить Nimitz на Ближнем Востоке, обосновав это угрозой со стороны Ирана. До этого авианосец входил в состав группировки ВМС США, находившейся у берегов Сомали. Ее задача заключалась в обеспечении безопасности вывода военнослужащих США из республики.