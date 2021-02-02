Кипр окончательно отказался от «золотых» паспортов

Власти Кипра не вернутся к программе выдачи гражданства в обмен на инвестиции, сообщил президент Никос Анастасиадис. По его словам, вместо этого будут предлагаться «другие стимулы для инвестиций», пишет газета Kathimerini.

Издание уточняет, что с 2013 по 2019 годы Кипр заработал более 9 млрд евро на выдаче паспортов иностранным инвесторам. Однако 1 ноября власти острова отменили программу после скандального расследования телеканала Al Jazeera.

Журналисты выяснили, что гражданство Кипра может получить даже осужденный. При этом был обнародован список из 33 россиян, получивших «золотые» паспорта.