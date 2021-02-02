В день армянской армии, 28 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Министерство обороны, где встретился с высшим командным составом Вооруженных сил страны. Об этом было распространено сообщение с текстом выступления Пашиняна, пишет ереванское издание «Грапарак».

«Однако наши источники в МО передают, что встреча прошла отнюдь не гладко. Совсем наоборот… После основной встречи узкий круг лиц собрался в комнате одного из руководителей, где Пашинян стал озвучивать обвинения в адрес высшего офицерского состава в связи с поражением в войне, что вызвало гнев начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Он выругался, хлопнул дверью и вышел из комнаты. За ним последовали люди, уговорили и вернули обратно.

В это время начал «выступать» министр обороны Вагаршак Арутюнян, пытаясь показать главе кабмина, что он владеет ситуацией. Арутюнян начал угрожать, что накажет за такие шаги. Тут уже вмешались присутствующие высокопоставленные офицеры, дав ему понять, чтобы он спокойно сидел на своем месте, ты, мол, ничего не решаешь. Разговор настолько обострился, что Никол Пашинян взял на себя роль примирителя, пытаясь усмирить и уладить спровоцированный им же конфликт.

Но при этом он это отнюдь не проглотил. Сразу же после инцидента глава Правительства дал распоряжение возбудить уголовные дела против руководящего состава МО. Первое – дело по части оружия, на этом этапе пока в отношении Давида Галстяна, а в перспективе – в отношении других высокопоставленных лиц Минобороны», - отмечает «Грапарак».