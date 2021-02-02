Умер 100-летний ветеран, который помог собрать для врачей $45 млн

31 января ветеран попал в больницу в английском городе Бедфорд. Ему поставили диагноз воспаления лёгких, а до этого мужчине диагностировали COVID-19, сообщила Русская служба BBC.

В Великобритании умер 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур. Весной 2020 года он помог собрать около 33 млн фунтов стерлингов ($45 млн) на помощь врачам, борющимся с коронавирусом.

В апреле 2020 года семья Тома Мура запустила благотворительную кампанию: ветеран пообещал 100 раз обойти на ходунках сад до своего 100-летнего юбилея. Суммарно ему нужно было преодолеть 2,5 км. Ветеран восстанавливался после операции по замене тазобедренного сустава, и врачи предписали ему ходить каждый день.

Инициатива привлекла огромное внимание прессы. За первый день британцы пожертвовали более £1000, за второй — уже свыше £100 000, за третий удалось преодолеть отметку в £250 000. К 14 апреля Мур собрал первый миллион фунтов стерлингов, а 16 апреля ветеран обошёл сад на ходунках в сотый раз. На финишной прогулке ветерана встречал почётный караул.

Кампания обрела такую славу, что ветерана поблагодарили британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Летом 2020 года королева Британии Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари и присвоила ему титул сэра.