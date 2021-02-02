Amazon за три месяца заработала более $100 млрд

Продажи онлайн-ретейлера Amazon выросли на 44%, до $125,6 млрд, по итогам последнего квартал 2020 года. Отметку в $100 млрд квартальной выручки компания преодолела впервые в своей истории, передает Forbes.

По итогам квартала, который закончится в марте, компания прогнозирует до $106 млрд выручки, говорится в отчете Amazon, опубликованном во вторник.

Компания сообщила, что продажи в четвертом квартале выросли на 44% в сравнении с результатами аналогичного периода 2019 года ($87,4 млрд), до $125,6 млрд. Это выше средней прогнозной оценки аналитиков в $119,7 млрд.

Прибыль Amazon за квартал составила $7,2 млрд, или $14,09 на акцию при прогнозах в $7,34. Аналитики в среднем оценивали прибыль в $6,07 млрд при продажах в $95,72 млрд, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.