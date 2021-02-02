За несколько дней до переворота МВФ направил в Мьянму $350 миллионов

Международный валютный фонд (МВФ) на прошлой неделе, за несколько дней до государственного переворота в Мьянме и захвата власти военными, направил правительству страны $350 млн в рамках пакета экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса. Об этом Reuters сообщил представитель фонда.

Он подтвердил агентству, что перевод средств был осуществлен на прошлой неделе. Reuters отметил, что в отличие от обычных программ МВФ по оказанию финансовой поддержки средства, предоставленные в рамках программ экстренной помощи вернуть нельзя.

"Мы внимательно следим за разворачивающимися событиями. Нас очень беспокоит воздействие произошедшего на экономику страны и народ Мьянмы", - заявили в МФВ.

По мнению источников Reuters, при наиболее благоприятном развитии событий правительство Мьянмы, оправившись после переворота, воспользуется средствами по назначению для сохранения хороших отношений с МВФ.