СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Италии

Президент Италии Серджио Маттарелла, как ожидается, попросит бывшего председателя Европейского Центробанка Марио Драги сформировать новое правительство страны, сообщает BBC News.

Согласно информации, пресс-секретарь президента подтвердил, что Маттарела примет Драги днем 3 февраля.

Во вторник Маттарелла заявил, что стране нужно неполитическое, полноценное и активное правительство, и выразил надежду, что парламент поддержит новый кабинет. Единственной альтернативой он назвал досрочные парламентские выборы, которые он сейчас считает невозможными в условиях экономического кризиса и пандемии.

В свою очередь Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в этом движении сообщает, что "5 звезд" не поддержат правительство Марио Драги.