Yelo Bank начал год с прибылью свыше 2 млн

Начавший новый год с новыми целями Yelo Bank уже пожинает первые плоды правильной стратегии. Увеличивший поддержку реальному сектору с послаблением карантинных мер, Yelo Bank закрыл январь 2021 года с чистой прибылью в 2,1 млн манатов.

Увеличился и общий кредитный портфель банка, составив 312 млн манатов. Основная доля в этом увеличении падает на бизнес-кредиты. За первый месяц 2021-го банк выдал кредитов на 4,6 млн больше, чем за декабрь прошлого года.

При этом по сравнению с предыдущими периодами операционные расходы банка значительно снизились.

Результаты января - один из первых успехов Yelo Bank, приблизивших его к крупным целям, поставленным на 2021 год.

Yelo Bank – Яркий Банкинг!