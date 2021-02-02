Оппозиция Армении снова протестует у парламента

Армянское оппозиционное "Движение спасения родины", которое объединяет около 20 политических партий, добивающихся отставки премьера Никола Пашиняна, проводит акцию протеста у здания парламента, передает РИА Новости.

Отмечается, что оппозиционеры протестуют против проведения внеочередного заседания законодательного органа, в повестку которого, в числе прочих, включен проект поправок в Судебный кодекс.

В связи с поправками правительство Армении предлагает увеличить число судей судов первой инстанции на 17 человек, из них восемь - в Ереване. Апелляционный суд планируется увеличить на три штатные единицы.