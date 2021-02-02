Полиция помешала незаконной свадьбе в Саатлы фото

Отдел информации

В Саатлы оштрафованы нарушители карантинного режима, об этом сообщили haqqın.az в бардинской группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

2 февраля в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Саатлинского района, было установлено, что житель села Бейляр Саатлинского  района Б.Агамирзаев в нарушение карантинных правил организовал свадьбу с участием гостей.

Сообщается, что в отношении организатора и участников свадьбы были составлены протоколы об административном правонарушении и наложен штраф.