Полиция помешала незаконной свадьбе в Саатлы фото
В Саатлы оштрафованы нарушители карантинного режима, об этом сообщили haqqın.az в бардинской группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
2 февраля в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Саатлинского района, было установлено, что житель села Бейляр Саатлинского района Б.Агамирзаев в нарушение карантинных правил организовал свадьбу с участием гостей.
Сообщается, что в отношении организатора и участников свадьбы были составлены протоколы об административном правонарушении и наложен штраф.