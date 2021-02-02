СГБ обвинила Расима Мамедова в присвоении и растрате

Было установлено, что за период работы Мамедова в этой должности он присвоил 13 млн 200 тыс. манатов, поступивших на предприятие в результате официальных продаж продукции, а также причинил урон еще на 42 млн манатов, нанеся этими деяниями крупный ущерб работе ООО Baku Steel Company. Также установлены основания для подозрения в том, что путем обмана и злоупотребления доверием он присвоил крупные суммы денег различных лиц.

Расим Мамедов обвиняется по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса АР и привлечен в качестве обвиняемого лица, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные действия продолжаются.