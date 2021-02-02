СГБ обвинила Расима Мамедова в присвоении и растрате
В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана была расследована информация, поступившая по фактам незаконных действий председателя Наблюдательного совета ООО Baku Steel Company Мамедова Расима Хикмет оглу, сообщает сайт СГБ.
Было установлено, что за период работы Мамедова в этой должности он присвоил 13 млн 200 тыс. манатов, поступивших на предприятие в результате официальных продаж продукции, а также причинил урон еще на 42 млн манатов, нанеся этими деяниями крупный ущерб работе ООО Baku Steel Company. Также установлены основания для подозрения в том, что путем обмана и злоупотребления доверием он присвоил крупные суммы денег различных лиц.
Расим Мамедов обвиняется по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 Уголовного кодекса АР и привлечен в качестве обвиняемого лица, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственно-оперативные действия продолжаются.