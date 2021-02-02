Дания намерена ввести цифровые «корона-паспорта»

Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства достигли соглашения с кабмином о введении цифровых «корона-паспортов» с информацией о вакцинации от COVID-19, передает ТV2 со ссылкой на источники.

Власти рассчитывают, что это даст возможность частично возобновить деловую жизнь страны.

По данным телекомпании, нововведение будет представлено уже 3 февраля. Ввести в обращение такие документы планируется через месяц. В первую очередь это коснется тех, кто совершает деловые поездки.