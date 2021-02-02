Армия Индии усилится российскими истребителями
Правительство Индии приняло решение закупить у России 21 истребитель МиГ-29, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India-2021.
По его словам, в настоящее время ожидается решение штаба ВВС Индии о проведении соответствующих тендерных процедур.
Дрожжов предположил, что задержка с заключением контрактов по данной авиатехнике связана прежде всего с пандемией коронавируса.