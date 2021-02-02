Bloomberg оценил состояние Иванишвили

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние богатейшего человека Грузии – Бидзины Иванишвили оценивается в 5,67 миллиарда долларов. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Иванишвили занимает в рейтинге 458-е место. По информации BBI, состояние за прошлый год у Иванишвили не изменилось, в то время как в январе оно уменьшилось на 25 миллионов долларов.

В BBI отмечается, что средства бизнесмена вложены в компании, работающие в разных отраслях.

Сам миллиардер ранее в интервью изданию Entrepreneur Sakartvelo сказал, что уже много лет не сотрудничал с изданиями Forbes и Bloomberg, следовательно, он не знает, по каким критериям они определяют его состояние.





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