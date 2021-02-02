Посол Армении призвал Запад ввести санкции против России наш комментарий
Посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян в интервью нидерландскому изданию Weekblad Elseveir положительно оценил введение Западом санкций против России в связи с делом об «отравлении» оппозиционера Алексея Навального.
Как называется ситуация, когда официальный дипломатический представитель государства-союзника России положительно оценивает введенные против нее санкции? Да, все правильно – предательством и двурушничеством. Причем это далеко не первый случай.
Еще памятна история, когда в ПАСЕ ставился вопрос о продлении санкций в отношении России, и нашлись депутаты от Армении, которые воздержались, а не проголосовали «против». И депутаты эти были от бывшей правящей партии, а не от николовского «Моего шага». Так что дело даже не в «соросенке» Пашиняне, а в русофобской и эгоистической сущности армянских элит.
Любой союз с Арменией – это «путь до первого поворота», пока в Ереване не решат, что у этого партнера высасывать больше нечего, пора перебираться на шею другому. Членство в ЕАЭС, ОДКБ, конкретные гарантии со стороны Москвы в виде военной базы – для армянских элит все это не имеет значения, если им кажется, подчеркиваю – только кажется, что, «сходив на сторону», можно получить больше.
Самое интересное заключается в двух вещах. Во-первых, армянская политическая микробиология, иными словами, местные элиты назвать трудно, совершенно уверена в своих исключительных умственных способностях. Им кажется, что их «тонкая игра» и интриги остаются в тайне, что именно они разыгрывают решающие партии на международной арене, что они имеют какой-то международный вес.
Во-вторых, они продолжают оставаться убежденными в собственной значимости и исключительности. И не спрашивайте меня, откуда вот это все берется в их головах – это великая армянская тайна.
Но подобное мышление порождает интересный казус: Ереван пребывает в полной уверенности, что таким – скандальным, вечно требующим к себе особого отношения, ненадежным – он представляет собою величайшую ценность как союзник.
Напрочь отказываясь признавать, что давно превратился в чемодан без ручки – и совсем выбросить жалко, и тащить чем дальше, тем неудобнее. А следовательно, не так уж долго осталось ждать момента, когда сторона, в прямом смысле вытягивающая Ереван из той клоаки, куда он сам себя загнал, не плюнет, да и не скажет: «Да иди она, эта Армения… в самостоятельное плавание».
Что примечательно, местное население что-то подобное уже чувствует. Вот официальные данные российского МВД: В 2018 году 27 тысяч граждан Армении стали счастливыми обладателями паспорта РФ. В 2019-м таких было уже 24 тысячи. А в минувшем, 2020 году, был установлен рекорд – гражданство России приняли около 31 тысячи выходцев из Армении.
То есть за три года с момента революции и семимильных шагов в светлое будущее страну покинули 82 тысячи человек. И это только уехавших в Россию, а ведь из Армении бегут и в другие страны. С одной стороны, это все, что нужно знать об «армянском патриотизме».
А с другой - создается впечатление, что, когда местные власти объявят о том, что «жить стало лучше, жить стало веселее» - в стране останутся только те, кому уехать отсюда физическое состояние не позволяет. Блестящий результат политики местных элит в отношении своего народа, чего уж там.
И в отношении союзников возникнет такое же гордое одиночество. Российское «заармянство», сколь активно бы оно ни вопило ранеными пингвинами на всевозможных политических ток-шоу, все меньше и меньше вызывает в России доверия. Даже наоборот – все больше раздражает.
Поскольку при всем многотерпении российский народ так и не получил главного ответа – а в чем, собственно, состоит его выгода в обмен на щедрую и зачастую бескорыстную поддержку Еревана. И это недоумение общества рано или поздно обернется для Армении и её элит крайне неприятными сюрпризами.