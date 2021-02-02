Как называется ситуация, когда официальный дипломатический представитель государства-союзника России положительно оценивает введенные против нее санкции? Да, все правильно – предательством и двурушничеством. Причем это далеко не первый случай.

Посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян в интервью нидерландскому изданию Weekblad Elseveir положительно оценил введение Западом санкций против России в связи с делом об «отравлении» оппозиционера Алексея Навального.

Еще памятна история, когда в ПАСЕ ставился вопрос о продлении санкций в отношении России, и нашлись депутаты от Армении, которые воздержались, а не проголосовали «против». И депутаты эти были от бывшей правящей партии, а не от николовского «Моего шага». Так что дело даже не в «соросенке» Пашиняне, а в русофобской и эгоистической сущности армянских элит.

Любой союз с Арменией – это «путь до первого поворота», пока в Ереване не решат, что у этого партнера высасывать больше нечего, пора перебираться на шею другому. Членство в ЕАЭС, ОДКБ, конкретные гарантии со стороны Москвы в виде военной базы – для армянских элит все это не имеет значения, если им кажется, подчеркиваю – только кажется, что, «сходив на сторону», можно получить больше.

Самое интересное заключается в двух вещах. Во-первых, армянская политическая микробиология, иными словами, местные элиты назвать трудно, совершенно уверена в своих исключительных умственных способностях. Им кажется, что их «тонкая игра» и интриги остаются в тайне, что именно они разыгрывают решающие партии на международной арене, что они имеют какой-то международный вес.

Во-вторых, они продолжают оставаться убежденными в собственной значимости и исключительности. И не спрашивайте меня, откуда вот это все берется в их головах – это великая армянская тайна.

Но подобное мышление порождает интересный казус: Ереван пребывает в полной уверенности, что таким – скандальным, вечно требующим к себе особого отношения, ненадежным – он представляет собою величайшую ценность как союзник.

Напрочь отказываясь признавать, что давно превратился в чемодан без ручки – и совсем выбросить жалко, и тащить чем дальше, тем неудобнее. А следовательно, не так уж долго осталось ждать момента, когда сторона, в прямом смысле вытягивающая Ереван из той клоаки, куда он сам себя загнал, не плюнет, да и не скажет: «Да иди она, эта Армения… в самостоятельное плавание».