МВД о «побеге из больницы больных коронавирусом»

Информация в соцсетях о якобы побеге из больницы активных больных COVID-19 не соответствует действительности. Об этом журналистам сказал начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

По словам Гаджиева, данная информация была всесторонне проверена: "Рекомендуем пользователям соцсетей быть внимательными, делясь информацией".

Отметим, ранее один из пользователей соцсетей утверждал, что из больницы в Баку сбежали 25 больных COVID-19.