Переговоры главы итальянской компании с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в видеоформате делегацию итальянской Maire Tecnimont Group, возглавляемую председателем Фабрицио Ди Амато. Об этом сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в видеоформате делегацию итальянской Maire Tecnimont Group, возглавляемую председателем Фабрицио Ди Амато. Об этом сообщает АзерТАдж.
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