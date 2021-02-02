Переговоры главы итальянской компании с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в видеоформате делегацию итальянской Maire Tecnimont Group, возглавляемую председателем Фабрицио Ди Амато. Об этом сообщает АзерТАдж.