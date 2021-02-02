В Баку задержан серийный домушник
Задержан житель Баку совершивший кражу. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Хазарского первого районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан ранее судимый житель поселка Гала С. Тагиев. Было установлено, что в различное время на территории района из 11 домов им было похищено ювелирных изделий и предметов домашнего обихода на сумму 19 тысяч манатов, а также наличные деньги в размере 11 170 манатов и 470 долларов США.
По факту проводится расследование.