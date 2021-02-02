Привитых от COVID-19 уже больше, чем заразившихся

В мире количество прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 превысило число заразившихся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой собственные подсчеты на основе официальных данных и информации СМИ.

Согласно сообщению, уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн (более 2,2 млн из них умерли). Больше всего прививок – 33,7 млн – сделали в США. На втором месте – Великобритания, где с учетом заморских территорий привились 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль с 5,05 млн вакцинированных.

По доле привившегося населения на первом месте находится Израиль (56,86%), второе место занимают ОАЭ (38,83%), третье – Сейшельские Острова (36,25%).