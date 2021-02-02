Конкурент биткоина продолжает бить рекорды стоимости

Криптовалюта Ethereum ставит рекорд за рекордом стоимости на общем всплеске интереса к цифровым деньгам, сейчас её цена растёт более чем на 10% за сутки, превышая 1,5 тысячи долларов США.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.00 (по бакинскому времени) среды стоимость Ethereum растет на 10,57%, до 1 566 долларов США. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance Ethereum дорожает на 8,67%, до 1 543 долларов США. Динамика приводится за сутки. В предыдущий раз Ethereum достиг своего исторического ценового максимума 19 января — 1 428 долларов США.

"Ethereum продолжает бить все рекорды по достижению своего исторического ценового максимума. Этому способствует растущая активность на рынке деривативов, трейдеры достаточно позитивно настроены в отношении альткоина и его рыночной капитализации", — прокомментировал РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

Эксперт при этом отметил, что при том что сильные ценовые скачки наблюдаются у многих криптовалют, в большей степени это происходит благодаря Ethereum, который добавил оптимизма всей криптоотрасли.