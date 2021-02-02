Спасатели нашли тело одного из утонувших в Куре

В Куре найдено тело одного из утонувших. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Водолазно-поисковые группы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах министерства продолжают поиски Юсифова Сафхана Айдын оглу и Садыхбейли Рамина Гачай оглу, которые предположительно утонули на участке реки Куры на территории Мингячевира.

В результате проведенных поисковых работ водолазно-поисковая группа обнаружила в Куре тело Садыхбейли Рамина Гачай оглу (1995 г.р.) и доставила его по месту жительства.

Поиски предположительно утонувшего Юсифова Сафхана Айдын оглу продолжаются.