Синоптики о погоде на завтра

Завтра, 4 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

На Апшероне ночью ожидается 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер местами усилится. Ночью 1-6, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорной местности - 4-8 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла.