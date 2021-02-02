Россия поставит в Индию комплекс С-400
Индия получит первый полк зенитно-ракетных комплексов С-400 до конца года, сообщил российским СМИ заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.
«Поставка Индии зенитной ракетной системы С-400 ведется по графику. Первый полк предполагается поставить до конца текущего года»,— сказал журналистам Дрожжов на выставке Aero India-2021.
Россия и Индия в 2018 году подписали контракт о поставке пяти полковых комплектов С-400 на сумму $5,43 млрд. Эту сделку называли самой крупной за всю историю «Рособоронэкспорта». Поставки должны завершиться к апрелю 2023 года. В январе в Россию приехали индийские специалисты, чтобы обучиться работе с С-400.