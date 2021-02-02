Акар: Турция и Германия будут вместе развивать беспилотники

Анкара и Берлин в ближайшее время предпримут ряд конкретных шагов по развитию сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам двухчасовой встречи с германским коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине.

Как сообщает Anadolu, Акар напомнил, что Турция тесно сотрудничает с компаниями Германии по вопросу поставок различных видов вооружения, оборудования и техники оборонного назначения. В ближайшее время в этом направлении ожидаются позитивные сдвиги, отметил глава турецкого оборонного ведомства.

По словам Акара, две страны в числе прочего планируют расширять взаимодействие по разработке беспилотных летательных аппаратов. Министр напомнил об успехах Турции в сфере производства БПЛА.

Кроме того Акар подчеркнул, что в Турции расценивают Германию как дружескую страну, ценного союзника и партнера, и выразил уверенность в возможности разрешения всех разногласий между странами, что принесет пользу не только Берлину, но и Европе в целом.