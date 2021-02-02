Президент Танзании: А мы прививаться не будем!

Месяцем позже президент страны Джон Магуфули объявил Танзанию «страной, свободной от коронавируса», о чем сообщал haqqin.az. Потому совершенно неясно, что происходит там с пандемией, где население составляет, по данным 3-летней давности, 54 миллиона человек.

Эта африканская страна одна из немногих на свете, которая не публикует данных о ситуации с коронавирусом. Как сообщает BBC, то, что официально сообщалось о пандемии в Танзании, датируется маем 2020 года. Тогда власти опубликовали статистку — 500 зараженных и 20 смертей.

Однако совершенно точно, что власти не планируют гарантировать своим гражданам вакцинацию от Covid-19. Темой размышлений по этому вопросу стало выступление того же президента, который предупредил чиновников от попыток закупать вакцины от коронавируса.

Эксцентричный президент Магуфули без использования каких-либо аргументов заявил, что такие препараты могут повредить людям. Подобную версию он высказывал и ранее, говоря о людях, которые выезжали за границу, чтобы привиться: мол, «кончилось тем, что привезли тот самый коронавирус».

Вслед за этими словами лидера страны пришло заявление министра здравоохранения.

«Пока что у правительства нет планов приобретения вакцины против Covid-19, распространяемой в других странах», - так сказала Дороти Гваджима. Взамен она призвала использовать традиционные методы медицины для борьбы с вирусами.

При этом министр здравоохранения Танзании призвала местные медиа-источники не публиковать неподтвержденную информацию, касающуюся коронавируса.

В то же время BBC информирует о том, что в донесениях танзанийских издателей появились тревожные данные об увеличившемся в стране количестве похорон.

Рост числа погребений, по мнению представителей местной церкви, объясняется именно пандемией Covid-19, объявленной президентом несуществующей.

В общем, как в известной поговорке, это тот случай, когда вся рота шагает не в ногу...