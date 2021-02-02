«Звездного» ювелира похитили, убили и закопали в лесу

Московский уголовный розыск раскрыл похищение и убийство крупного частного ювелира Анжелы Волостных, услугами которой пользовались состоятельные бизнесмены и звезды шоу-бизнеса.

Следствие установило, что ювелира похитили двое неизвестных возле подъезда ее дома на улице Багрицкого с целью завладения ценными ювелирными украшениями. После похищения, по версии следстывия, ювелира убили и закопали в лесу в Подмосковье. Наводчицей, предположительно, стала подруга убитой, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемого в убийстве задержали в Воронежской области. Он уже дал признательные показания.

Известно, что 51-летняя женщина исчезла при загадочных обстоятельствах 3 октября прошлого года. Она не появилась у врача, к которому была записана, после чего ее близкие и забили тревогу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.