Космический корабль Starship с серийным номером 9 (SN9) взорвался при посадке после испытательного запуска с космодрома в штате Техас, сообщает CNN. Как отметили в Федеральном авиационном управлении США, там проконтролируют расследование взрыва прототипа корабля компании Space X, создаваемого для полётов на Луну и Марс.

Во вторник ракета успешно стартовала с полигона компании в Бока-Чика на юге штата Техас. Достигнув высоты 10 км, космический корабль завис в воздухе, отключил двигатели, принял горизонтальное положение и начал снижение. Тем не менее при посадке аппарат взорвался.

Starship разработали для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты 10 декабря взорвался во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.

В сентябре 2019 года Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.