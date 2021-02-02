В МИД ответили на заявление делегации Европарламента

Все памятники в Карабах е принадлежат историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Азербайджан - мультикультуральная страна, и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с совместным обращением делегации Европарламента в комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа.

Согласно сообщению МИД, совместное заявление членов Европарламента, председателя делегации в комитетах по парламентскому партнерству стран ЕС и Южного Кавказа Марины Калюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении Андрея Ковачева и постоянного докладчика Европарламента по Азербайджану Елены Зовко «О необходимости продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта» свидетельствует о том, что члены Европарламента все еще не полностью информированы о сложившейся ситуации в регионе: «Хотелось бы довести до внимания членов Европарламента, что армяно-азербайджанскому конфликту, к которому годами призывали резолюции самого Европарламента на основании принципов международного права, а также резолюции СБ ООН, положен конец, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и в одиночку выполнил соответствующие резолюции СБ ООН от 1993 года».

Отмечается, что азербайджанская сторона предпринимает все необходимые шаги для выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в том числе в сфере решения гуманитарных вопросов, однако приверженность Армении этому заявлению, подписанному армянской стороной, вызывает сомнение.

«Было бы хорошо, если бы члены Европарламента спросили у армянской стороны, по какой причине спустя 20 дней после соглашения о прекращении боевых действий они отправили на территорию Азербайджана диверсионную группу. Возможно, тогда члены Европарламента поняли бы, что армянские военнослужащие, о которых идет речь, вовсе не военнопленные, а диверсанты террористической группы, преднамеренно отправленной на территорию Азербайджана после объявления перемирия.

В целом отправка Арменией военнослужащих на территорию с целью совершения терактов после объявления о прекращении огня наглядно демонстрирует неуважение к основополагающим принципам Восточного партнерства, участником которого является эта страна, и европейским ценностям в целом», - говорится в комментарии МИД.

Что касается культурного наследия, отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, то в результате незаконной деятельности, проводимой армянской стороной на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении десятилетий, было уничтожено, можно сказать, все историческое, культурное и религиозное наследие, осуществлялась равная военным преступлениям деятельность, связанная с разрушением, разграблением, изменением происхождения указанных памятников. Подчеркивается, что хотя этот вопрос постоянно поднимался Азербайджаном на международных платформах, в том числе в ходе контактов с институтами Евросоюза, вызывает сожаление, что члены ЕС до сих пор не сделали ни одного заявления по этому вопросу.