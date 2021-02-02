Представитель ВОЗ в Азербайджане о побочных эффектах при вакцинации

Безопасность, своевременное выявление и устранение возможных побочных эффектов при вакцинации крайне важны. Об этом сказала журналистам глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, разработка и применение вакцины против COVID-19 - очень важная задача в борьбе с вирусом. Вакцинация уже началась в ряде стран, в том числе и в Азербайджане. В связи с этим ВОЗ организовала международный тренинг по фармаконадзору для усиления контроля за выявлением и регистрацией побочных эффектов, а на экзамене, проведенном после тренингов, представители Азербайджана достигли самых высоких результатов среди стран-участниц.

Харманджи сказала, что после того, как вакцины или лекарства доказали свою безопасность в ходе клинических испытаний, важно обеспечить их безопасность и эффективность в реальной жизни.

Сказав, что именно это и осуществляется фармаконадзором, представитель ВОЗ добавила, что очень важно регулярно обновлять знания медицинского персонала, работающего в сфере фармаконадзора.