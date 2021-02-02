Служба «Детская горячая линия» при поддержке Azercell приняла 6657 обращений в 2020 году

«Детская горячая линия», осуществляющая свою деятельность более десяти лет, оказывает поддержку детям и подросткам, которые сталкиваются с нарушением своих прав, защищая их от психологических и физических травм. Персонал службы оказывает социальные услуги, юридическую и психологическую помощь детям, а также семьям, испытывающим определенные проблемы, связанные с детьми.

Дети - самый уязвимый, требующий особой заботы и внимания слой любого общества. С целью обеспечения светлого будущего нашей страны сегодня мы должны создать здоровую окружающую среду для их беззаботного роста. «Детская горячая линия», действующая при поддержке Azercell, функционировала в усиленном режиме во время глобального кризиса в области здравоохранения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-2019), и в 2020 году оказала помощь 6657 детям.

Запросы, поступающие на горячую линию, связаны с вопросами и проблемами в различных областях. Большинство звонков в прошлом году (3602) были связаны с образованием. В службу поступило 909 обращений, касающихся правовой сферы, 668 - психологической, 501 - социальной и 388 - сферы здравоохранения. 589 обращений затронули другие сферы.

Следует отметить, что в 2020 году среди обращавшихся на горячую линию преобладали девушки. Так, 3494 звонка поступило от девушек и 3129 - от юношей. Из них 5499 обращений поступили от граждан старше 18 лет и 1124 - от детей в возрасте до 18 лет. Также в 2020 году было зарегистрировано 34 анонимных звонка.

Как и в предыдущие годы, большинство обращений малолетних детей было связано с юридическими вопросами. К ним относятся трудности, с которыми они сталкиваются после развода родителей, психологические и другие проблемы.

В 2020 году наряду со взрослым поколением у детей и подростков также возникли психологические проблемы в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Большинство жалоб касалось напряженной обстановки и фобий, вызванных пандемией, а также вопросов, связанных с переходом на онлайн-образование. Обращавшимся на горячую линию оказывалась психологическая помощь по телефону, а при необходимости проводилась индивидуальная и групповая терапия в соответствии с правилами карантина.

В конце прошлого года на «Детскую горячую линию» поступило множество обращений, связанных с Отечественной войной. Была проведена успешная реабилитационная работа, особенно с детьми из Агдамского и Гянджинского районов, население которых подверглось стрессу из-за обстрелов, а некоторые получили травмы, лишились своих домов и боялись потерять своих близких.

В течение года на «Детскую горячую линию» поступали звонки из разных регионов Азербайджана, в том числе из столицы Баку. В службу звонили из 44 регионов, в число которых вошли Агдам, Агдаш, Зардоб, Геранбой, Гёйчай, Шеки, Шемаха, Гянджа, Газах и Товуз. Обращались в службу и наши соотечественники, проживающие за пределами Азербайджана. В течение года в службу поступали обращения из Турции, России, Украины, Казахстана, Австрии, Германии и Узбекистана.

Отметим, что «Детская горячая линия», созданная Общественным объединением «Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər» и поддерживаемая ООО «Azercell Telecom», за время своей работы ответила на 48007 обращений. Все обращения, поступающие в службу, прослушивают юристы, психологи и социальные работники. Обращающиеся на горячую линию получают необходимые консультации и при необходимости перенаправляются в Детскую юридическую клинику. В случаях, когда поступающие заявления не могут быть разрешены непосредственно в рамках службы, сотрудники «Детской горячей линии» проводят совместное расследование с соответствующими государственными органами и неправительственными организациями.

В службу «Детская горячая линия» можно обратиться в любое время дня по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте, через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, в чате на сайте горячей линии или через мобильное приложение «uşaqqaynarxetti».