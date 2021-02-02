Нефть дорожает на ожиданиях итогов встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду. Трейдеры ожидают итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), на котором в среду будет обсуждаться состояние рынка и исполнение сделки, а также публикации отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $57,90 за баррель, что на $0,44 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $55,07 за баррель, что на $0,31 (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.