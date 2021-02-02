И главное место вновь уделяется гражданам страны, их социальным проблемам. В частности, глава государства указывает на необходимость соцзащиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения, инвалидов, в том числе детей до 18 лет, которая должна быть усилена за счет более эффективной и справедливой системы социального обеспечения. Но для этого нужно достигнуть достойного уровня минимальных пенсий, пособий, стипендий и других соцвыплат. Но все это требует соответствующего финансирования, что невозможно без роста экономики.

Распоряжением президента Ильхама Алиева утверждены Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию «Азербайджан 2030». Таких приоритетов на последующее десятилетие пять. Это стабильно растущая конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

Причем экономический рост видится в передовых и эффективных частных инициативах. Поэтому президент призывает укреплять государственно-частное партнерство, возродить активность инновационного частного сектора и увеличить его долю в финансировании ненефтяного сектора. Нефть же, как видно, в предстоящие десять лет остается в монополии государства, где действуют свои четкие правила. Но частному сектору уделяется особое внимание. Поэтому необходимо улучшить деловую среду, чтобы частный сектор, особенно малые и средние предприятия, стал основным источником экономического роста и занятости. А это требует повышения прозрачности судебной системы и предотвращения недобросовестной конкуренции. Должна быть реализована новая прозрачная стратегия приватизации, повышена экономическая эффективность механизмов продвижения бизнеса. Налоговая и таможенная политика должна служить стимулом для предпринимательства, создавая при этом адекватные возможности для удовлетворения расходов государственного бюджета.

Отрадно, что глава государства добивается постепенного сокращения доли трансферта из Госнефтефонда в бюджет, цель - поддержания стабильного уровня валютных резервов. А совокупный долг поставить на службу макроэкономической стабильности, в том числе стабильности госбюджета. В долгосрочной перспективе должна быть усилена устойчивость экономики к внутренним и внешним воздействиям, укреплена макроэкономическая стабильность. Нужно сформировать фискальные рамки, основанные на бюджетном правиле в соответствии с новыми реалиями. Только диверсифицированная экономика может быть устойчивой.

Развитие экономики требует привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику, в том числе стратегических инвесторов в инфраструктурные сферы. Только надо обеспечить защиту национальных интересов и эффективное регулирование инвестиций путем создания конкурентной среды для иностранных инвесторов. В то же время надо повысить экономическую эффективность государственных инвестиций и деятельности госкомпаний, повысить уровень их прозрачности. Глава государства наказывает создать основу для деятельности госкомпаний в рамках коммерческих принципов, применять стандарты корпоративного управления с учетом лучших международных практик, обеспечить увеличение доходности.

И, конечно же, теневая экономика должна быть сведена к минимуму, а уровень прозрачности в частном и госсекторах должен быть доведен до высших стандартов. Применение современной культуры корпоративного поведения в управлении экономикой должно быть расширено и поощряться, борьба с коррупцией должна быть усилена, для решения новых задач должны быть сформированы современная система государственной службы и этика.

Развитие должно обеспечить в регионах уровень жизни, сопоставимый со столичным, надо увеличить долю регионов в национальном доходе. Да, столица развивалась быстрее регионов. Но в долгосрочной перспективе требуется привести в соответствие их уровень развития. Необходимая экономическая и социальная инфраструктура в регионах для этого уже создана, а для дальнейшего повышения экономической активности существующая в регионах рабочая сила и все ресурсы должны быть полностью вовлечены в экономический оборот. Быстрое развитие должно сопровождаться доступом людей к качественным экономическим возможностям и физической инфраструктуре.

Для полного удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений намечено расширять использование экологически чистых «зеленых» технологий, долю альтернативных и возобновляемых источников энергии в потреблении во всех секторах экономики с целью снижения влияния на климат. С этой же целью будет расширено использование экологически чистых транспортных средств. А путем эффективного использования экономического потенциала освобожденных территорий надо обеспечить здесь дооккупационный уровень численности населения. Для успешной реализации этого приоритета необходимо достичь двух целей – устойчивого заселения и реинтеграции в экономическую деятельность.

Как видно, в предстоящие десять лет перед Азербайджаном стоят большие задачи. Глава государства четко определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию. В них нет ничего неожиданного. Эти задачи и ранее ставились перед правительством. И решались. Но сегодня они сформулированы в соответствии с новыми реалиями, и нет причин для их отсрочки.