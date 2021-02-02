Лавров отправил Евросоюзу видео о насилии против митингующих на Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видео, демонстрирующее насилие против митингующих на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы эта дискуссия, если Запад в ней заинтересован, велась на основе фактов, мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас», - отметил Лавров.

Ранее глава МИД России также заявил, что в западных странах гораздо более жестокие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. «Запад не любит на основе фактов разговаривать», - заявил Лавров и подчеркнул, что освещение демонстраций в России и зарубежных странах демонстрирует очевидные двойные стандарты.