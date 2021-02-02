Врач назвала самые вредные для сердца продукты

По ее словам, с изделиями промышленного производства невозможно до конца быть уверенными в их составе и качестве. Например, содержание глютамата натрия должно вызывать настороженность у покупателя, потому что при хорошем качестве исходной мясной продукции в этой добавке нет необходимости. Усилителями вкуса обычно пытаются прикрыть какие-то изъяны, пояснила врач.

Самыми вредными для сердца продуктами считаются полуфабрикаты и фастфуд. Их в разговоре с телеканалом «Звезда» назвала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Во многие полуфабрикаты добавляют ненужный сахар. Таким образом производитель пытается «подсадить на вкус». Избыточное количество рафинированных продуктов вредит всему организму и приводит к накоплению веса. «На этом фоне, как правило, существует или прогрессирует гипертония», — сказала Дианова.

Фастфуд часто бывает жирным и высокорафинированным, с содержанием большого количества соли и сахара. Обычно его готовят нездоровыми методами кулинарной обработки.

Во вредных продуктах обычно содержатся трансжиры, которые наносят сильный урон сердечно-сосудистой системе, могут быть причиной атеросклероза и негативно влияют на стенки сосудов. Последнее приводит к инсульту и инфарктам.

Гасроэнтеролог добавила, что полезной для сердца будет еда с белками растительного и животного происхождения, цельнозерновые продукты, клетчатка.