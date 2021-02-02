В Баку у одного учителя выявлен коронавирус

Обнародовано число лиц в общеобразовательных школах, у которых был выявлен коронавирус после возобновления традиционной формы обучения в Азербайджане.

Как сообщили Trend в управлении, за прошедший период коронавирус (COVID-19) был выявлен у одного учителя общеобразовательного учреждения, подведомственного Управлению. Двое учащихся и заместитель директора самоизолировались из-за контакта с больным коронавирусом.

Родители 1106 учащихся из 182 018 учащихся, обучающихся в начальных классах (I-IV классы), подписали документ об отказе в участии их детей в очном учебном процессе.