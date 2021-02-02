Болельщикам на Олимпиаде в Токио запретят кричать и петь

Организаторы Олимпиады в Токио решили запретить болельщикам кричать и петь. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Спортсменов разрешено будет поддерживать только аплодисментами. Эта мера призвана предотвратить распространение коронавируса.

Правила проведения Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса были представлены ранее 3 февраля. В их составлении принимали участие Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр.

В ноябре 2020 года было названо условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио. Уточнялось, что на трибуны можно будет попасть только со справкой о пройденной вакцинации от коронавируса.

В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры 2020 проведут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии. Они должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.