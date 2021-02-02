Глава МИД Сергей Лавров призвал Запад не путать вежливость России со слабостью. Об этом он заявил после переговоров с коллегой из Иордании Айманом ас-Сафади, его цитирует РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что освещение демонстраций в России и на Западе указывает на «очевидные двойные стандарты». Лавров отметил, что в первом случае СМИ показывают действия полиции, а не демонстрантов. При этом он считает, что действия протестующих агрессивны.

Ранее глава МИД также заявил, что в западных странах гораздо более жесткие законы и наказание за участие в незаконных акциях, чем в России.