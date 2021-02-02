Госсекретарь США наградил Coca-Cola за работу в Азербайджане

Ежегодная премия Государственного Секретаря за Превосходные Корпоративные Показатели (ПКП) является одной из самых престижных международных наград Государственного департамента США, присуждаемая трём американским компаниям, которые придерживаются высоких стандартов, в качестве ответственных членов своих сообществ и представляют американские ценности в организации своей бизнес-деятельности за рубежом.

Как было объявлено заместителем государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кейт Крач в декабре 2020 года, «Coca-Cola» выиграла Премию ПКП в категории «Расширение экономических возможностей женщин».

«Я рада поздравить «Coca-Cola» с их замечательной работой по расширению прав и возможностей женщин в Азербайджане. Мы высоко оцениваем ценную работу, которую компания «Coca-Cola» проделала в Азербайджане для поддержки сельских женщин в их стремлении к новым знаниям и навыкам c целью повышения их экономического благосостояния. Мы также с удовлетворением отмечаем, что «Coca-Cola» Azerbaijan показывает пример, продвигая гендерный баланс среди своих сотрудников, особенно на уровне руководства. Это прекрасная демонстрация того, как американские компании поддерживают высокие стандарты ведения бизнеса за рубежом, одновременно активно улучшая благосостояние сообществ, в которых они работают», - сказал посол США в Азербайджане Ли Литценбергер.

Компания «Coca-Cola» получила признание за свои энергичные усилия по содействию расширению экономических возможностей женщин в Азербайджане, которые она осуществляла в основном в рамках партнерства государственного и частного секторов совместно с ПРООН в Азербайджане, Государственным Комитетом Азербайджана по Делам Семьи, Женщин и Детей, Youth Inc., а также НПО «Волонтёры ASAN». С 2014 года проекты Coca-Cola по расширению возможностей женщин принесли пользу более 5.000 женщин в Азербайджане. Эти проекты включали создание женских ресурсных центров в Сальянском и Нефтчалинском районах, проект «Успешные женщины, успешное будущее», который помог женщинам создать успешный бизнес в туристическом секторе Азербайджана, а также “Youth Inc.”, программу поддержки молодых женщин посредством тренингов по развитию предпринимательского потенциала.

«Мы очень гордимся получением награды Государственного Секретаря США за Превосходные Корпоративные Показатели (ПКП), оценившей наши усилия по расширению экономических возможностей женщин в Азербайджане. «Coca-Cola» считает, что рост бизнеса должен идти рука об руку с совершенствованием общества. Для нас поддержка женщин по сути означает поддержку наших общин. Мы благодарим Государственный Департамент США за признание наших достижений в этом отношении, и мы благодарим всех наших партнёров за их ценный вклад в нашу благородную миссию по расширению возможностей женщин», - сказала Рена Мамедова, генеральный директор азербайджанской компании «Coca-Cola Bottlers».

Ежегодная награда Государственного Секретаря США за Превосходные Корпоративные Показатели присуждается трём американским компаниям по всему миру за их работу, представляющую ценности американского бизнеса за рубежом, посредством взаимодействия с местными обществами. Выбор «Coca-Cola» Azerbaijan для присуждения премии ПКП 2020, за расширение экономических возможностей женщин- это первый случай, когда американская компания из Азербайджана удостоена такой чести. Двумя другими победителями в этом году стали Abbott, за их работу по расширению доступа к здравоохранению в Руанде и AES Panama за их достижения в области устойчивой энергетической безопасности.