Cвергнутым лидерам Мьянмы предъявили обвинения

Президенту Мьянмы Вин Мьину и госсоветнику и фактическому лидеру страны Аун Сан Су Чжи, свергнутым в ходе государственного переворота, предъявили обвинения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицейский рапорт.

Согласно документу, в ходе обысков в резиденции Аун Сан Су Чжи были обнаружены портативные рации. По версии полиции, устройства были ввезены в страну нелегально и использовались телохранителями мьянманского лидера без специального разрешения. Издание уточняет, что за нарушение предусматривается лишение свободы на два года.

Президента страны Вин Мьина обвиняют в нарушении противовирусных ограничений во время предвыборной кампании.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и главу партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.