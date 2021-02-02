Жителей Баку и Ярдымлы задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате проведенной сотрудниками полиции на территории Бинагадинского района операции был задержан Гадир Балададашов, у которого обнаружили 80 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Во время обыска в его доме в поселке Бинагади было изъято 55 килограммов героина, 10 килограммов марихуаны, 2 килограмма 700 граммов опия, 13 килограммов психотропных веществ и метамфетамина, 500 таблеток «метадона» и электронные весы.

В результате проведенных сотрудниками Ярдымлинского РОП мероприятий были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Эльшан Агаев и Ильхам Аскеров. В ходе осмотра принадлежащих им посылок были обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества общим весом около 25 кг, в том числе - 14 кг 410 гр героина, 5 кг 695 гр марихуаны, 90 гр опиума, 4 кг 205 гр метамфетамина, а также 4323 таблетки «метадона».

В связи с указанными фактами в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

Ведется расследование.