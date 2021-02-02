Герхард Шредер: Европе нужны Турция и Россия

Для укрепления своих позиций Европе нужны такие партнеры, как Турция и Россия, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Rheinische Post.

«С географической точки зрения Европе для укрепления своих позиций нужны такие партнеры, как Россия и Турция. Мы не должны перекрывать пути, ведущие к более сильной Европе», - цитирует Шредера телеграм-канал новостного портала «TRT на русском».

Экс-канцлер призвал к более тесному сотрудничеству с Турцией. Шредер убежден в возможности остановить процесс отдаления Турции от Европы и в том, что в турецком обществе не преобладают антиевропейские настроения.

«В 1963 году Турции было обещано членство в Евросоюзе. В период моего правления обе стороны приложили для реализации этой цели серьезные усилия», - напомнил германский политик.

По мнению Шредера, немецкие христианские партии ХДС и ХСС, предлагая Анкаре вместо полноправного членства статус «привилегированного партнера», желают закрыть перед Турцией двери Европы.