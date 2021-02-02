Жителям итальянского городка запретили болеть COVID-19

"Гражданам категорически запрещено болеть, требовать лечения и лекарств, заражаться вирусом СOVID-19", – говорится в указе.

Такое решение мэр приняла после того, как ее населенный пункт фактически остался без врача, а попытки найти нового специалиста на данную должность не увенчались успехом.

"Сейчас у нас даже нет замены, и мы не можем связаться с врачом из соседней страны, который изъявил бы готовность заменить наших, ввиду того, что они перегружены", – сказала Пирас.

По ее словам, отсутствие врача общей практики – это проблема, которая касается не только Онифери, но и других коммун острова, таких как Саруле, Олзай, Нулэ, Бенетутти.