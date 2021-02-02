Жителям итальянского городка запретили болеть COVID-19
На итальянском острове Сардиния власти городка Онифери издали указ, которым запретили местным жителям болеть коронавирусом СOVID-19. Такое решение приняла мэр Стефания Пирас, сообщило накануне агентство ANSA.
"Гражданам категорически запрещено болеть, требовать лечения и лекарств, заражаться вирусом СOVID-19", – говорится в указе.
Такое решение мэр приняла после того, как ее населенный пункт фактически остался без врача, а попытки найти нового специалиста на данную должность не увенчались успехом.
"Сейчас у нас даже нет замены, и мы не можем связаться с врачом из соседней страны, который изъявил бы готовность заменить наших, ввиду того, что они перегружены", – сказала Пирас.
По ее словам, отсутствие врача общей практики – это проблема, которая касается не только Онифери, но и других коммун острова, таких как Саруле, Олзай, Нулэ, Бенетутти.