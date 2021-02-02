92-летний мужчина «ожил» через 20 дней после похорон

В Португалии 92-летний мужчина оказался живым после собственных похорон, пишет газета Euro Weekly News.

Мужчин попал в больницу в городе Оливейра-ди-Аземейш из-за респираторного заболевания и провел в госпитале два месяца. Во время лечения он заразился коронавирусом. Сотрудники больницы 10 января сообщили его семье о том, что их родственник скончался. Его похоронили через два дня. Семья не смогла присутствовать на погребении из-за мер, связанных с предотвращением распространения COVID-19.

Однако спустя 20 дней они получили известие, что их родственник жив. Как выяснилось, медики перепутали его с другим умершим, пишет РИА Новости.