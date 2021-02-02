ООН обеспокоилась положением мусульман после госпереворота в Мьянме

Организация Объединенных Наций обеспокоена возможным ухудшением положения 600 тысяч мусульман-рохинджа в Аракане на фоне военного переворота в Мьянме, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«В штате Аракан на севере Мьянмы на сегодня проживают 600 тысяч мусульман-рохинджа, еще 120 тысяч превратились в беженцев и вынуждены жить в лагерях в соседних странах. Те, кто находится в Мьянме, лишены возможности свободно передвигаться, получать образование и медицинские услуги. Мы обеспокоены возможным ухудшением положения мусульман-рохинджа в Аракане на фоне военного переворота», - цитирует представителя ООН агентство Anadolu.

Дюжаррик подчеркнул, что смена власти также усложнит процесс возвращения проживающих в лагерях в Бангладеш беженцев на родину.

В Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав президента Вин Мьина, министра иностранных дел и госсоветника Аун Сан Су Чжи, других руководящих лиц. Сейчас власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мин Аунга Хлаинга. Военные заявили, что переворот стал ответом на массовые фальсификации правящей партии на выборах 8 ноября 2020 года, они объявили чрезвычайное положение сроком на год и пообещали провести выборы.