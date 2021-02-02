Азербайджан стал одной из тем переговоров министров обороны Турции и Венгрии
Главы оборонных ведомств Турции и Венгрии на переговорах в Будапеште обсудили темы взаимодействия в рамках НАТО, обороны стран Европы, ситуацию на Балканах, в Азербайджане, Ливии и Афганистане. Об этом сообщает Anadolu.
«Мы всегда воспринимали Венгрию в качестве дружественной страны и союзника», - сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Тибором Бенко.
По словам турецкого министра, тесное взаимодействие Анкары и Будапешта отвечает интересам двух стран, а также укрепляет безопасность НАТО и ЕС.
Акар отметил, что стратегической целью для Анкары остается вступление в полноправные члены Евросоюза: «Это должны осознать и принять все стороны».
Глава Минобороны Венгрии, в свою очередь, привлек внимание к вкладу Турции в разрешение миграционного кризиса. «Турция открыла двери для 4 млн беженцев и мигрантов, чем внесла весомый вклад в интересы Венгрии и всей Европы», - сказал Бенко.