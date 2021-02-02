Азербайджан стал одной из тем переговоров министров обороны Турции и Венгрии

Главы оборонных ведомств Турции и Венгрии на переговорах в Будапеште обсудили темы взаимодействия в рамках НАТО, обороны стран Европы, ситуацию на Балканах, в Азербайджане, Ливии и Афганистане. Об этом сообщает Anadolu.

«Мы всегда воспринимали Венгрию в качестве дружественной страны и союзника», - сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Тибором Бенко.