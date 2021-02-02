Будет создан Сумгаитский суд по тяжким преступлениям распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгаитского суда по тяжким преступлениям. Об этом сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с учетом предложения Судебно-правового совета, в целях усовершенствования судебной системы в Азербайджане решено организовать Сумгаитский суд по тяжким преступлениям в городе Сумгаит.
Судебно-правовому совету рекомендовано определить территорию юрисдикции Сумгаитского суда по тяжким преступлениям.
Кабинету министров Азербайджана поручено принять меры по обеспечению Сумгаитского суда по тяжким преступлениям зданием, оборудованием, коммуникациями, транспортом и другими организационно-техническими средствами с целью создания необходимых условий для его деятельности; обеспечить увеличение общей численности работников судебных аппаратов, финансовое обеспечение которых осуществляется через Министерство юстиции Азербайджанской Республики; решить другие выпросы, вытекающие из настоящего распоряжения.